Vitor Reis perde espaço no Palmeiras após ascensão meteórica

Com os problemas físicos de Gómez e Murilo, Vitor Reis teve uma ascensão meteórica no Palmeiras. O jovem de 18 anos foi de quarta opção para titular em pouco tempo, mas perdeu espaço no Verdão recentemente.

Após ser titular em 13 de 15 jogos, o defensor sofreu com um desgaste provocado por edema na coxa direita e foi desfalque nas vitórias diante de Cuiabá, em Campinas, e Athletico-PR, no Paraná, ambas pelo Brasileirão.

Em seu retorno, Vitor Reis viu a dupla Gustavo Gómez e Murilo recuperar o prestígio com Abel Ferreira. Diante disso, o zagueiro entrou apenas no fim da vitória contra o Atlético-MG, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro.

O jovem, portanto, não saiu do banco de reservas no empate contra o Red Bull Bragantino e nas vitórias contra Vasco e Atlético-MG, pelo Brasileirão. Agora, o defensor pode ser considerado a terceira opção do técnico Abel Ferreira.

As boas atuações de Vitor Reis atraíram a atenção do futebol europeu, inclusive do Real Madrid. O zagueiro, contudo, garantiu estar focado no Palmeiras.

Ao todo, o jovem disputou 22 partidas na temporada 2024, com dois gols, sendo um deles na vitória no clássico contra o Corinthians, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.