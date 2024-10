Venezuela x Argentina: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias

A Argentina visita a Venezuela, nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental de Maturín. Confira algumas curiosidades sobre o confronto.

Jejum



A última vitória da Venezuela diante da Argentina foi no dia 22 de março de 2019, em um amistoso disputado em Madrid, na Espanha. Os venezuelanos venceram por 3 a 1, com gols de Salomón Rondón, Jhon Murillo e Josef Martínez. Lautaro Martínez descontou para os argentinos.

Vai completar 13 anos...



Somente pelas Eliminatórias, a última vitória da seleção venezuelana contra o Argentina foi no dia 11 de outubro de 2011, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Amorebieta marcou o único gol da partida, no Estádio José Antonio Anzoátegui.

Carrasco



Maior artilheiro da seleção argentina, Lionel Messi tem cinco gols marcados contra a Venezuela. O craque balançou as redes no último confronto entre as duas equipes, no dia 25 de março de 2022, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Na ocasião, os argentinos venceram por 3 a 0. Nicolás González e Ángel Di María marcaram, enquanto Messi fez o terceiro, no Estádio La Bombonera.

Poder ofensivo



Na atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção da Argentina marcou o dobro de gols da Venezuela. Em oito jogos, a equipe de Lionel Scaloni anotou 12 tentos, enquanto os venezuelanos tem apenas seis bolas na rede.

Diferença na classificação



A Argentina lidera as Eliminatórias com 18 pontos conquistados. Os atuais campeões do mundo tem seis vitórias em oito jogos. Por outro lado, a Venezuela tem dez tentos somados e ocupa a 6ª posição, ficando com a última vaga direta para a Copa do Mundo.