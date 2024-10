Venda de ingressos para jogo do Brasil contra o Peru inicia nesta terça-feira

A CBF anunciou que a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Peru, válida pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, terá início nesta terça-feira. O duelo acontece no próximo dia 15 (terça-feira), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).

Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do estádio ou de forma online, através da Bilheteria Digital. Aproximadamente 70 mil bilhetes estarão disponíveis, com preços a partir de R$ 120.

Ingresso solidário

Cerca de 12 mil ingressos solidários foram reservados pela CBF. Nesta categoria, cada pessoa pode adquirir dois por CPF, além de ter que doar dois quilos de alimento não perecível.

O objetivo é arrecadar cerca de 24 mil quilos de alimentos e, posteriormente, enviar para instituições de caridade selecionadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo Governo Federal.

Já em outros setores do estádio, cada torcedor poderá comprar quatro ingressos por CPF.

Venda inicia às 12h

A bilheteria oficial do estádio, localizada na Arena BRB Nilson Nelson, funcionará a partir desta terça-feira, entre 12h e 18h.

O cadastro prévio no site ou no aplicativo da BD facilita o processo de compra online. Posteriormente, basta acessar um banner com a divulgação oficial da partida e realizar o pagamento da entrada. Ela poderá ser mostrada em meio digital na porta do estádio. Pix, cartão de débito ou de crédito são as formas disponíveis.

Veja o preço dos ingressos:

- Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2kgs de alimento por pessoa.

- Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

- Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).