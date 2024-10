Tenista norte-americano é derrotado em ATP e xinga juiz: 'Vai se f*!'

O tenista norte-americano Frances Tiafoe foi derrotado pelo russo Roman Safiullin no ATP de Xangai. O atleta cumprimentou o rival, mas xingou repetidamente o árbitro do jogo.

O que aconteceu

Tiafoe cumprimento o rival e, em seguida, xingou por diversas vezes o árbitro da partida, após a derrota. "Vai se foder, cara, vai se foder! Sério, você me fodeu na droga da partida", disse o tenista dos EUA, após a derrota por 2 sets a 1 (7-5, 5-7 e 6-7/5-7).

Em seu stories, Tiafoe se desculpou pelo momento de raiva: "Minhas sinceras desculpas pela forma que agi. Esse não sou eu e nem a forma como eu trato as pessoas. Eu deixei minha frustração naquele momento me tirar da linha e estou muito desapontado com a forma que levei a situação. Não é um comportamento aceitável e gostaria de me desculpar com o árbitro, o torneio e os torcedores. Vou melhorar por vocês todos".

No último set, Tiafoe se considerou injustiçado após receber punição. Dessa forma, o norte-americano acabou de fora da próxima fase, enquanto o russo Safiullin irá enfrentar Grigor Dimitrov nas oitavas do torneio.