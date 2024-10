Savinho admite situação preocupante do Brasil, mas dá receita para time reagir

Savinho é uma das apostas do técnico Dorival Júnior neste novo ciclo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester City tem conquistado a comissão técnica e quer replicar a alegria dentro de campo mostrada com a camisa do clube inglês, agora vestindo a Amarelinha, para iniciar a retomada do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Apesar de ter apenas 20 anos, Savinho sabe onde está pisando. O jovem não foge da responsabilidade de ajudar a Seleção Brasileira a voltar a conquistar bons resultados nas Eliminatórias, subir na classificação e evitar qualquer risco de ficar de fora da próxima Copa do Mundo, o que seria algo inédito na história do País.

"O que vai fazer o torcedor gostar do nosso futebol vai ser a vitória, mas jogando bem, fazendo gols. O Brasil também está acostumado a ganhar de 3 a 0, 2 a 0, mas temos que voltar a fazer isso, ser feliz dentro de campo, protagonista do jogo durante os 90 minutos", afirmou Savinho.

Mesmo com poucos meses de Manchester City, Savinho rapidamente ganhou espaço no concorrido elenco de Pep Guardiola e, inclusive, tem sido titular com frequência, marcando gols e, principalmente, distribuindo assistências. O ponta direita espera ter o mesmo sucesso na Seleção Brasileira, embora os momentos sejam completamente opostos.

"Depende muito do momento. Acho que não [é mais difícil jogar pela Seleção]. Vamos trabalhar muito durante o tempo que a gente tem para mostrar nossa felicidade dentro de campo. Mas, creio que sim, vamos retomar nossa alegria dentro de campo, nossa vontade de vencer", prosseguiu.

"Tudo tem seu tempo, seu momento. Claro que vou chamar um pouco da responsabilidade para ajudar a Seleção dentro de campo, mas creio que não tem só eu, tem o Rodrygo, Martinelli, Endrick, Paquetá, Bruno Guimarães... se cada um pegar um pouquinho da responsabilidade, a gente vai sobressair em relação aos adversários e ser feliz dentro de campo", concluiu Savinho.