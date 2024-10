Reunião no Conselho do Corinthians conta com Augusto Melo, e debate sobre ação cautelar é adiado

Conselheiros do Corinthians se reuniram na noite da última segunda-feira no Parque São Jorge para discutir algumas pautas que cercam a gestão do presidente Augusto Melo, que esteve presente no encontro. O debate sobre a iniciativa unilateral da diretoria referente à ação cautelar, que poderia ser o início de um processo de recuperação judicial, foi adiado para outra oportunidade.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que alguns aliados de Augusto também estiveram na reunião, como Marcelo Mariano (diretor administrativo), Vinicius Cascone (diretor jurídico) e Kadu Melo (conselheiro).

Entre os tópicos abordados no encontro, falou-se da alteração no repasse e na comercialização dos ingressos para membros do Fiel Torcedor, da suspeita de contratações de empresas clandestinas para a área de segurança e limpeza e do contrato do clube com a empresa de consultoria Alvarez & Marsal.

Outra reunião no Conselho será marcada para que mais temas sejam abordados, como a possibilidade da ação cautelar, o não cumprimento de obrigações estatutárias por parte de membros da diretoria de Augusto e o caminho pelo qual a gestão pretende seguir para encontrar soluções sobre as dívidas do clube.

O mesmo Conselho Deliberativo deve receber nas próximas semanas o parecer da Comissão de Ética de Disciplina sobre o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que já enviou à Comissão sua defesa das acusações citadas. A expectativa é de que o Conselho Deliberativo vote o impeachment do mandatário em novembro, caso o rito siga dentro de uma normalidade dos prazos.

Após o encontro no Parque São Jorge, Rubão teve breve contato com os repórteres presentes. "É um escárnio! Tudo o que eu disse que ia acontecer está acontecendo!", comentou o ex-diretor de futebol em relação à gestão de Augusto Melo.