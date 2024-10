Raphinha ou Savinho? Ponta direita tem disputa acirrada na Seleção

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira sua preparação para enfrentar o Chile, quinta, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior terá a difícil missão de escolher seu titular na ponta direita.

Nos últimos tempos o setor em questão ficou carente de jogadores agudos, dribladores, que se destacassem a nível mundial. Até que surgiu Raphinha, um brasileiro que passou a chamar atenção no modesto Leeds, se consolidou na Seleção Brasileira, se transferiu ao Barcelona e hoje briga para ser o dono da ponta direita sob o comando de Dorival Júnior.

Na última temporada, um novo talento brasileiro que costuma atuar no setor explodiu para o mundo: Savinho. O jovem se notabilizou por ser um dos protagonistas do Girona, que terminou o Campeonato Espanhol na surpreendente terceira colocação, e acabou se transferindo ao fim da temporada para o Manchester City.

Raphinha é titular absoluto do Barcelona e nos últimos jogos tem contribuído com gols e assistências, se consolidando como uma das primeiras escolhas do técnico alemão Hansi Flick. No último fim de semana, o brasileiro saiu de campo com duas assistências contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. No jogo anterior, contra o Young Boys, pela Liga dos Campeões, ele já havia balançado as redes e dado outro passe para gol na goleada por 5 a 0.

Savinho, por sua vez, não precisou de muito tempo para se adaptar ao Manchester City. O brasileiro tem sido escalado como titular com frequência pelo técnico Pep Guardiola, já soma duas assistências em apenas nove partidas pela nova equipe e tem mostrado personalidade quando acionado por Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

Quem será titular nesta quinta-feira, contra o Chile? Por enquanto, é difícil cravar. Ambos vivem um ótimo momento em seus clubes e contam com a confiança de Dorival. Nesta terça, a comissão técnica deverá começar a esboçar o time que entrará em campo em Santiago. A ver quem levará essa "queda de braço".