PVC: Palmeiras planeja 'esquema' para garantir Allianz contra o Botafogo

Caso o Botafogo avance à final da Libertadores, Palmeiras e WTorre preparam uma esquema para garantir o duelo contra o Glorioso, que pode ser decisivo no Brasileirão, no Allianz Parque. A informação é do colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

O jogo está marcado para o dia 1º de dezembro, mas pode ser antecipado para 26 de novembro, um dia antes do show de Roberto Carlos no Allianz Parque, explicou PVC. Se isso acontecer, a WTorre vai preparar uma "operação de guerra" para garantir a realização dos dois eventos na arena, destacou o colunista do UOL.

Tem uma atenção do Palmeiras em relação a esse jogo porque pode mudar a data. Para mudar de data, o Palmeiras está atento a todos os cenários porque ele quer jogar no seu estádio. O jogo Palmeiras x Botafogo está marcado para 1º de dezembro e, apesar do show da banda Bring Me The Horizon, está confirmado no Allianz Parque sem palco, com estádio completo. Acontece que a final da Libertadores é dia 30 de novembro, se for Botafogo na final, não pode jogar no dia 1º de dezembro, nem na quarta-feira seguinte, que tem jogo, e nem no domingo seguinte, porque acaba o campeonato, então ele tem que ser antecipado.

São três datas possíveis: dia 2 de novembro, difícil porque o Botafogo só vai saber se está na final no dia 30 de outubro; dia 9 de novembro, véspera da final da Copa do Brasil, é uma data possível; e terça-feira 26 de novembro é uma hipótese. A CBF e o Palmeiras não vão se manifestar porque ninguém sabe se o Botafogo estará na final, mas é a data provável. Ocorre que no dia 27 de novembro tem show do Roberto Carlos, a gravação do especial de final de ano da Rede Globo, no Allianz Parque. A W Torre se prepara para fazer uma operação de guerra e fazer o jogo no dia 26, que é a data mais provável se o Botafogo for pra final da Libertadores. Dia 26, véspera do show do Roberto Carlos, com operação de guerra pra fazer um jogo com palco e sem gol norte, mas no Allianz Parque. Serão muitas emoções. Paulo Vinícius Coelho

