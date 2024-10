PVC critica atuação de Gilmar Mendes em julgamento da CBF: 'Uma vergonha'

O colunista Paulo Vinícius Coelho criticou no De Primeira a atuação de Gilmar Mendes, ministro do STF, na votação que pode destituir ou manter Ednaldo Rodrigues como presidente da CBF. Segundo PVC, há um nítido conflito de interesses, já que o filho de Gilmar é diretor de um instituto que presta serviços à entidade. "É uma vergonha", disse ele.

'CBF está aparelhada': "A CBF está aparelhada pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), que foi fundado pelo Gilmar Mendes e que tem como diretor o Francisco Mendes. Outro dia até fiquei sabendo que ele deu telefonemas para discutir matérias que a gente estava fazendo aqui no UOL. O fato é o seguinte: dois ministros do STF já se declararam impedidos de votar, o Luís Roberto Barroso e o Luiz Fux, por terem parentes que trabalharam em determinado momento em ações de defesa da CBF. Parentes. O Gilmar Mendes é fundador do IDP, o filho do Gilmar Mendes é o Francisco Mendes, que é do IDP. O ex-diretor de operações do IDP, Hugo Teixeira, hoje é chefe de gabinete do Ednaldo Rodrigues na CBF. O IDP, que tem como diretor o Francisco Mendes, filho do Gilmar Mendes, é sócio da CBF Academy. O IDP arrecada cerca de R$ 15 milhões por ano nos cursos da CBF Academy".

'É uma vergonha': "O Gilmar Mendes não se sente impedido de assinar uma liminar, nem de participar da votação dessa liminar, enquanto dois dos seus colegas se dizem impedidos porque o filho de um e o sobrinho de outro, em algum momento, participaram da defesa da CBF. Só que o IDP é sócio da CBF. A CBF está aparelhada. É uma vergonha".

