Presidente do Atlético-GO, Adson Batista desabafa sobre situação do clube: "Já caiu, não adianta iludir"

Nesta terça-feira, por meio de coletiva de imprensa, Adson Batista, presidente do Atlético-GO, fez fortes declarações sobre o momento do clube goiano. Durante a entrevista, ele criticou o elenco e afirmou já pensar em planos para a próxima temporada. Isso porque, de acordo com mesmo, o time já está rebaixado para a Série B.

"Eu acabei de fazer uma reunião muito profunda com a comissão técnica em relação a isso. O Atlético já começou 2025. O Atlético já caiu, não adianta iludir, eu vivo intensamente esse clube e nada funcionou na Série A do Campeonato Brasileiro. O time foi caindo de produção e, em nenhum momento, trouxe aquela real esperança de que conseguiríamos superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado", disse.

"Todos nós estamos sujeitos a isso. Um clube emergente como o Atlético, em um campeonato como a Série A, passa por muitas limitações. Volto a dizer, isso não é transferência de responsabilidade, mas o dinheiro na Série A é infinito hoje. Se não tivermos fair play e limites no futuro, será humanamente impossível. Nós somos grandes na Série B, é um grande campeonato. Eu queria cair? Jamais, a Série A é o céu financeiramente falando, mas são situações que ocorrem", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico Clube Goianiense (@acgoficial)

"Por mim, o campeonato acabaria amanhã, é muito desgastante para nós. Temos um grupo de jogadores com o perfil muito parecido, falta de liderança e de coragem para enfrentar as adversidades, um time que toma gol e se perde dentro de campo. Talvez os treinadores tenham sido os menos culpados, mudamos de filosofia e nada mudou", complementou.

"Serve para criarmos casca, buscarmos um novo perfil e fazermos avaliações profundas. Daqui para frente, vamos priorizar os jogadores que têm contrato com o clube, veremos se eles têm condições de permanecerem no Atlético. Vou me reunir com ou outro que possa permanecer, mas vai ter que mostrar que tem condições para isso. Jogadores com perfil de jogo cadenciado e apoiado não são do nosso perfil. Foi um grande erro buscar atletas com este perfil, o Atlético precisa de jogadores com força e velocidade", finalizou.

Na 20ª e última colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO soma 21 pontos em 29 partidas disputadas. Com nove rodadas para o fim da competição, o Dragão possui nove pontos a menos que o primeiro time de fora da zona do rebaixamento, o Fluminense, que tem 30.