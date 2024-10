Presidente de time da Série A ativa modo sincerão e desabafa: 'Já caiu'

Adson Batista, presidente do Atlético-GO, ignorou as chances matemáticas da equipe se salvar e afirmou que o time já está rebaixado no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (8).

O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir. Adson Batista, em entrevista coletiva

O que aconteceu

O presidente fez uma crítica à temporada da equipe na Série A. De volta à elite, o Dragão tem apenas 21 pontos e é o lanterna da competição após 29 jogos disputados.

Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado.

Adson Batista reconheceu erros no perfil de contratações do Atlético-GO. O mandatário disse que priorizou jogadores mais técnicos, sendo que agora vai buscar atletas fortes e de velocidade.

Já pensando em 2025, vamos priorizar jogadores que tenham contrato com o clube. Para ver se realmente têm condição de permanecer no Atlético-GO. Vou reunir com esses jogadores. Um ou outro que, talvez, possa permanecer. Jogador com perfil de jogo apoiado, cadenciado, não é nosso perfil. Foi um grande erro buscar jogador com perfil de cadência e jogo apoiado. Essa não é a característica do Atlético-GO. Temos que buscar jogadores com força e velocidade. Vamos fazer um trabalho já pensando em 2025.

O Atlético-GO foi uma das equipes que mais contratou ao longo da temporada. O Dragão tem no atual elenco 27 jogadores que chegaram ao clube neste ano. A principal contratação foi a do meia-atacante Joel Campbell, astro costarriquenho.

O Atlético-GO está a nove pontos do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de queda do time goiano é de 98,8%.