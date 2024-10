Palmeiras repete sua maior série sem ser vazado fora de casa nesta edição do Brasileirão

Em seu último compromisso, o Palmeiras tropeçou diante do Red Bull Bragantino e viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe, ao menos, teve um aspecto para se contentar.

O empate sem gols foi a terceira partida seguida sem ser vazado fora de casa nesta edição do Brasileirão. Os comandados de Abel Ferreira, então, igualaram a sua maior série até então.

Nas primeiras rodadas, o Palmeiras ganhou de Vitória (1 a o) e Cuiabá (2 a 0), e ficou na igualdade com o São Paulo. Os triunfos contra Vasco (1 a 0) e Athletico-PR (2 a 0), além do o a 0 diante do RB Bragantino, pertencem a sequência atual.

No total, o Verdão passou sete jogos sem sofrer gol como visitante. Com 23 pontos, o Palestra tem a segunda melhor campanha fora de casa, atrás apenas do Botafogo (28).

O próximo compromisso do Palmeiras, inclusive, é longe dos seus domínios, após a data Fifa. O adversário será o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi.