Palmeiras ou Botafogo? Quem tem a sequência mais difícil no Brasileirão?

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (8), o colunista Danilo Lavieri afirmou que a sequência de jogos do clube alviverde é mais difícil que a do Botafogo até o duelo direto entre as equipes que estão na ponta da tabela do Brasileirão, marcado para a 36ª rodada.

Lavieri comparou cada uma das rodadas e concluiu que os jogos do Botafogo serão mais acessíveis em todas elas. O repórter Flávio Latif apontou que o duelo contra o Corinthians, fora de casa, na 32ª rodada, será decisivo para o restante da competição.

A gente tem Juventude x Palmeiras e na mesma rodada, Botafogo x Criciúma - jogo mais fácil para o Botafogo. Palmeiras x Fortaleza, na mesma rodada tem Bragantino x Botafogo - jogo mais fácil para o Botafogo. Na mesma rodada de Corinthians x Palmeiras, tem Botafogo x Vasco - Palmeiras tem o jogo mais difícil, até porque o Botafogo é mandante. Palmeiras x Grêmio, é Botafogo x Cuiabá - também um jogo mais fácil para o Botafogo. Bahia x Palmeiras, é [na mesma rodada de] Atlético-MG x Botafogo - aí dá até para falar de dificuldade parecida, mas o Atlético-MG vai estar concentrado para jogar a Copa do Brasil. Depois, Atlético-GO x Palmeiras e Botafogo x Vitória - são adversários parecidos, com a diferença que o Palmeiras joga fora. Então, para mim, até a 36ª rodada, todos os jogos são mais difíceis para o Palmeiras do que para o Botafogo.

Danilo Lavieri

Ano passado, na 29ª rodada, a diferença entre Botafogo e Palmeiras era de nove pontos, e o Botafogo tinha um jogo a menos. [...] Depois, quando o Palmeiras diminuiu a vantagem para três, o Botafogo ficou quatro rodadas sem pontuar. Então, se o Botafogo [em 2024], tiver duas derrotas seguidas e o Palmeiras vencer três, dá para decolar. A gente já viu isso no campeonato. Mas, analisando os jogos hoje, o Botafogo tem jogos mais acessíveis. [...] Para mim, o jogo contra o Corinthians é a chave de tudo. Se ganhar do Corinthians, além de elevar o moral, joga rival lá para baixo. Então, esse jogo pode ditar muito a previsão.

Flávio Latif

