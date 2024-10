'Novo Dida': goleiro ex-Flamengo brilha e vira destaque na Europa

As atuações de Kauã Santos no gol do Eitracht Frankfurt, da Alemanha, fizeram a promessa brasileira ficar em alta no futebol europeu.

O que aconteceu

O goleiro ex-Flamengo foi chamado de "novo Dida". O jornal espanhol As elogiou a "nova sensação" do Brasil e traçou o paralelo com o paredão do pentacampeonato. A publicação destacou que Kauã está apto para atuar na elite e que ele pode ser o futuro da posição na seleção canarinho.

Brasil encontra o novo Dida. Kauã Santos é a nova sensação no gol do Eintracht. Com ele, o time alemão ainda não conhece a derrota. Uma nova joia brasileira surge no futebol europeu. As primeiras atuações do goleiro de 21 anos mostrou que ele está capacitado para atuar na elite máxima. Diário AS

O jogador de 21 anos está invicto com o time alemão. Ele assumiu a titularidade debaixo das traves em setembro, após lesão de Kevin Trapp, e o Eintracht ainda não perdeu desde então: são quatro vitórias e dois empates em seis jogos.

Kauã Santos teve atuação histórica contra o Besiktas, pela Liga Europa Imagem: Getty Images

Kauã Santos já fez milagres e foi protagonista em jogo da Liga Europa. Ele fechou o gol na vitória por 3 a 1 sobre o Besiktas, defendendo um pênalti de Immobile e operando defesas difíceis.

A joia brasileira foi vendida pelo Fla sem nem ter estreado profissionalmente pelo clube rubro-negro. Ao todo, a operação pode chegar a R$ 8,4 milhões, e o Flamengo manteve 30% de lucros futuros.

Kauã tem passagens pela seleção brasileira de base. O goleiro chegou na Europa em agosto de 2023, passou a primeira temporada na equipe B do time alemão e se credenciou ao time principal.