'Não tem vida': jogador da França defende Mbappé, vaiado no país

Do UOL, em São Paulo

Zagueiro da seleção francesa e do Liverpool, Ibrahima Konaté demonstrou apoio a Kylian Mbappé, que passa por uma crise com a torcida na França.

O que aconteceu

Konaté disse que não sabe se suportaria a pressão que recai em Mbappé: "Não tem vida". O defensor acrescentou que às vezes se coloca no lugar do atacante do Real Madrid e opinou que deve ser difícil lidar com tal peso.

Ele demonstrou preocupação com a saúde mental do astro francês: "Poderia até sofrer uma crise psicológica". Konaté deu as declarações em entrevista coletiva antes dos jogos da França nesta Data Fifa — contra Israel e Bélgica.

Mbappé e Konaté comemoram vitória da França na Euro de 2024 Imagem: Michael Ryan/Getty

Às vezes eu me coloco no lugar de Kylian. Se eu tivesse todo esse barulho ao meu redor, não sei se teria aguentado. Ele pode até sofrer uma crise psicológica, não tenho ideia se ele teve, adoraria conversar sobre isso com ele.

Acho que não é fácil conviver com isso. Ele ainda é jovem, ele consegue se segurar. Ele ganhou tudo muito jovem. Tudo o que gira em torno dele... Não tem vida. Deve ser difícil para ele. Konaté

Mbappé ficou fora da lista e se viu no meio de uma polêmica por não ter sido convocado. O técnico da França, Didier Deschamps, justificou a ausência pelo "interesse do jogador" e para não complicá-lo no conflito de interesses entre clube e seleção.

O atacante se recuperou recentemente de uma lesão muscular e está jogando pelo Real Madrid. Por ser o capitão da França, ele está sendo criticado no país pela postura de ter preterido a seleção.

Mbappé foi vaiado em sua primeira partida na França após sair do PSG. Ele atuou na derrota para o Lille, em compromisso pela Champions, na última semana, e não foi bem recebido pela torcida local. As vaias ao campeão do mundo em 2018 surpreenderam Konaté.