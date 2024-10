Monte Azul e Votuporanguense decidem o título da Copa Paulista neste sábado; veja onde assistir

Neste sábado, acontece a grande decisão da Copa Paulista 2024. O duelo de volta entre Monte Azul e Votuporanguense será realizado às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O confronto será transmitido ao vivo pela TV Cultura e o pré-jogo vai ao ar a partir das 14h45. A narração é de Gil Arruda, com comentários de Paulo Jamelli e reportagem de Felipe Nabarro. O jogo também será transmitido pelo aplicativo Cultura Play, além do site, YouTube e Facebook da Cultura.

Na partida de ida, disputada no último sábado em Votuporanga, o embate foi marcado por bolas na trave e chances desperdiçadas. Ainda assim, o Votuporanguense saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com um gol de Wendel Júnior, marcado em cobrança de pênalti na etapa final.

O jogo de volta tem mando de campo do Monte Azul, mas acontece na cidade de Mirassol. Para a decisão, o Votuporanguense tem a vantagem do empate para ser bicampeão do torneio, enquanto o Monte Azul precisa vencer se quiser ao menos levar a decisão para os pênaltis.

Já em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença sobre o rival, o Monte Azul leva para casa o título inédito em sua história.

A Copa Paulista 2024 reuniu 26 clubes, e tem como principal atrativo as vagas no calendário nacional. O campeão do torneio tem o direito de escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2025, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice, por sua vez, fica com a vaga restante e leva R$ 150 mil.