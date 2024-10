Musk, Bezos e... Jordan: ex-atleta vira 1° esportista em lista da Forbes

Considerado um dos maiores nomes da história do basquete, o ex-jogador Michael Jordan voltou a fazer história no esporte — mesmo longe das quadras.

O que aconteceu

Jordan entrou na lista das 400 pessoas mais ricas do EUA, elaborada pela revista Forbes e divulgada nesta terça-feira (8).

Ele tornou-se o primeiro esportista a entrar no seleto ranking. O norte-americano ficou no 385° lugar geral.

A fortuna estimada de Jordan é de US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 19,4 bilhões) — além de patrocínios pontuais, parte da quantia vem de sua parceria com a Nike e de seus negócios na Nascar.

Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), lidera a lista da Forbes com patrimônio estimado em US$ 244 bilhões (cerca de R$ 1,35 trilhão). Jeff Bezos, chefão da Amazon, aparece na sequência com US$ 197 bilhões (cerca de R$ 1,09 trilhão), e Mark Zuckerberg, da Meta, fecha o top 3 com US$ 181 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão).