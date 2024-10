Memphis mania: holandês desbanca Messi e Neymar em lista de buscas; entenda

Contratado pelo Corinthians no início do mês passado, Memphis Depay despertou a curiosidade de uma série de torcedores no Brasil e superou até nomes como Messi e Neymar em buscas.

O que aconteceu

O holandês foi o jogador mais pesquisado na plataforma brasileira do "O Gol" nos últimos sete dias. O site é especializado em estatísticas de futebol.

Memphis superou nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, que também figuram no top 3. O português aparece em 3°, o brasileiro em 7° e o argentino, que está recuperado de lesão, em 9°.

Alcaraz, do Flamengo, surge logo atrás do atacante do Corinthians: o meia foi outra contratação de peso da última janela de transferências do Brasil.

Carrillo e Plata, ainda representando o alvinegro e o rubro-negro, também aparecem no ranking do site especializado. Jamal Lewis, do São Paulo, Yuri Alberto, do Corinthians, e Estêvão, do Palmeiras, fecham o top 10.

Veja o ranking dos últimos 7 dias

1 - Memphis Depay: Corinthians

2 - Carlos Alcaraz: Flamengo

3 - Cristiano Ronaldo: Al-Nassr

4 - Gonzalo Plata: Flamengo

5 - André Carrillo: Corinthians

6 - Jamal Lewis: São Paulo

7 - Neymar: Al-Hilal

8 - Yuri Alberto: Corinthians

9 - Lionel Messi: Inter Miami

10 - Estêvão: Palmeiras