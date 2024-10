Irmão de jogador do Corinthians, ex-Vasco largou futebol para empreender

Kaio Magno, ex-jogador do Vasco e irmão do atacante Talles Magno, do Corinthians, atuou pelo Cruzmaltino e optou por deixar carreira de atleta para ser empreendedor.

O que aconteceu

Kaio deixou o futebol e optou por mudar de área para abrir sua própria empresa, a Legend 360º. Em vídeo publicado no Instagram, o ex-jogador relatou como foi parar de jogar futebol, mas continuar trabalhando na área: "Saía de casa muito cedo para buscar esse sonho (ser jogador). Quando eu decidi me ausentar dos gramados, eu pensei: 'O que eu posso fazer para continuar trabalhando com esse esporte?' Foi aí que eu comecei a estudar e me tornei empresário no segmento. Hoje mais feliz ainda por ter uma empresa focada no segmento de esporte".

A empresa do ex-atleta tem foco em marketing empresarial e publicidade e promete "impulsionar a marca" de seu cliente. "O empresário é uma escala que as pessoas que veem de fora acham que o sucesso está só ali, superficial. Mas para ter o sucesso superficial, existem muitas coisas pelos bastidores que acontecem para aquilo realmente dar certo", relatou em vídeo publicado nas suas redes sociais, sobre luta para alcançar objetivos na área empresarial.