Grêmio finaliza preparação para partida contra o Atlético-MG; veja provável escalação

O Grêmio fechou, na manhã desta terça-feira, sua preparação para a partida contra o Atlético-MG. O confronto é um jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O elenco gremista viaja ainda na tarde desta terça-feira para Minas Gerais.

Em 11º lugar na tabela, com 35 pontos, o Imortal terá um confronto direto pela 10ª posição, ocupada pelo Galo, com 37 pontos.

Na última atividade no CT Luiz Carvalho antes da partida, o técnico Renato Portaluppi iniciou os trabalhos com análise do adversário em vídeo. Já no gramado, a equipe titular realizou exercícios de posicionamento, transições e jogadas de bola parada. O resto do elenco fez um treinamento técnico em campo reduzido.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Para o confronto, o Grêmio não contará com Villasanti e Soteldo, convocados para suas respectivas seleções nesta Data Fifa. Gustavo Martins também deve ser desfalque, já que deixou a partida contra o Fortaleza, na última sexta-feira, ainda no primeiro tempo ao sentir dores na coxa esquerda. Por fim, os laterais-direitos João Pedro e Fábio também não estarão disponíveis por cumprirem suspensão nesta rodada. A novidade na posição deve ser o jovem Igor Serrote, o qual o Imortal pediu liberação da Seleção Brasileira sub-20 junto à CBF para estar disponível para o confronto.

Por outro lado, o Tricolor gaúcho terá os retornos de Jemerson, Rodrigo Ely, Mayk e Pavón, liberados após se recuperarem de problemas físicos. Marchesín e Monsalve também retornam após cumprirem suspensão contra o Fortaleza, assim como o técnico Renato Portaluppi, que havia recebido punição de quatro jogos do STJD.

Reinaldo, Dodi, Du Queiroz e Diego Costa são os pendurados e caso algum deles receba cartão amarelo contra o Galo será desfalque no Gre-Nal da 30ª rodada.

Confira provável escalação do Grêmio para a partida:



Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson e Cristaldo; Aravena e Braitwhaite.