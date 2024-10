Grande investimento do Corinthians, Pedro Raul perde espaço e vai para final da fila no ataque

O atacante Pedro Raul foi um grande investimento do Corinthians no primeiro semestre da temporada, mas perdeu espaço com a chegada de reforços na última janela de transferências. O camisa 20 não entra em campo há quase um mês e se vê no final da fila em busca de espaço no ataque.

O último jogo de Pedro Raul pelo Timão foi a derrota por 2 a 1 para o Botafogo no dia 14 de setembro, quando entrou nos minutos finais do segundo tempo. De lá para cá, o atacante deixou de ser relacionado em três compromissos e não saiu do banco de reservas em outros três.

O centroavante chegou a engatar uma sequência em agosto, tendo feito bom jogo contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas após desperdiçar chances importantes e ver a equipe se reforçar com nomes como Memphis Depay e Héctor Hernández, Pedro Raul voltou a perder espaço e prestígio com a comissão técnica.

O atacante ex-Vasco tem números tímidos pelo Timão. Em 31 jogos (11 como titular), o atleta soma três gols e uma assistência. O último tento anotado por Pedro Raul foi em abril, na goleada sobre o Nacional-PAR por 4 a 0, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Para contratar o atleta, o Corinthians desembolsou US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação de fevereiro). Contando apenas a taxa de transferência, apenas Rodrigo Garro e Félix Torres custaram mais ao clube no ano.

Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2028, mas não tem sua permanência garantida para a próxima temporada. O jogador chegou a receber sondagens de outros clubes no meio do ano, quando já não estava com alta minutagem, mas permaneceu.

Até o final do ano, para voltar a ter minutos, Pedro tem a missão ingrata de desbancar seus concorrentes, como Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

A próxima chance de Pedro Raul entrar em campo vai ser no dia 17 de setembro (quinta-feira), contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.