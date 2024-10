Giuliano supera Guilherme e se isola na artilharia do Santos na temporada e na Série B

O experiente meio-campista Giuliano teve um motivo para comemorar na noite da última segunda-feira apesar da derrota do Santos, por 3 a 1, para o Goiás, pela 30ª rodada da Série B. O atleta, que fez o gol do Peixe, de pênalti, na reta final do segundo tempo, assumiu a artilharia da equipe nesta temporada e na Série B.

Com o tento sobre o Goiás, Giuliano ultrapassou Guilherme e assumiu a liderança isolada do ranking de artilheiros do Peixe. Agora, o meia tem 11 gols marcados em 2024, sendo oito deles na Série B, enquanto Guilherme balançou a rede dez vezes, sendo sete delas na Segunda Divisão. Ambos anotaram três tentos no Campeonato Paulista, competição que o Peixe foi vice-campeão.

Giuliano vive boa fase no Santos e tem três gols marcados nos últimos quatro jogos. Antes de marcar contra o Esmeraldino, o meia também havia marcado diante do Operário-PR. Nessa ocasião, ele anotou o gol que deu o triunfo para o time santista.

Enquanto Giuliano está vivendo uma sequência de gols, Guilherme, por sua vez, tem tido uma queda de rendimento e chegou a dez jogos sem balançar as redes. A última vez que o camisa 11 anotou um gol foi no dia 9 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o Paysandu, com dois tentos dele.

Neste ano Giuliano soma 30 jogos, sendo 28 como titular. O jogador de 34 anos foi baixa para o técnico Fábio Carille em 16 oportunidades. O meia já precisou tratar de ao menos três lesões desde que chegou ao clube (duas na coxa e uma na panturrilha).

Buscando mais gols, Giuliano segue à disposição de Fábio Carille para o próximo compromisso do Santos, que acontece no sábado. O Peixe enfrenta o Mirassol, Às 18h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em Santos (SP). A equipe da Baixada Santista tem 53 pontos e está na vice-liderança da Série B.