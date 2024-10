Federação Inglesa usará reportagem do UOL em investigação sobre Paquetá

A reportagem do UOL sobre as transferências bancárias de familiares de Lucas Paquetá para Luiz Henrique será anexada à investigação da Federação Inglesa (FA) sobre manipulação de resultados.

Os dois jogadores são citados no processo por terem supostamente levado cartões amarelos de propósito para favorecer apostas esportivas.

Até agora, o processo da FA levava em conta quatro jogos envolvendo Lucas Paquetá, do West Ham, e um de Luiz Henrique, então no Bétis, da Espanha. A Federação entrou em contato com o UOL para pedir documentos e informações que serão anexados à investigação.

A reportagem, publicada em 24 de setembro, traça pela primeira vez uma conexão entre os dois jogadores: ela mostra que Bruno e Yan Tolentino, tio e primo de Paquetá, fizeram depósitos que somam R$ 40 mil na conta de Luiz Henrique.

Luiz Henrique recebeu pix de familiares de Paquetá em 2023 Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Ambos depósitos aconteceram dois dias depois de Luiz Henrique levar cartões amarelos em duelos contra Getafe e Celta, pela Liga Espanhola.

As duas partidas precedem o duelo contra o Villarreal, em 12 de março de 2023, quando uma alta quantidade de apostas casadas em cartões de Luiz Henrique e Lucas Paquetá fizeram a casa de apostas Betway acionar a Federação Inglesa e dar início ao projeto.

Fontes envolvidas na investigação confirmaram ao UOL que a FA não tinha conhecimento das transferências, feitas via PIX. Sendo assim, os jogos do Bétis contra Getafe e Celta não eram citados como suspeitos até agora; a entidade também não tinha um indício de conexão entre as apostas nos dois jogadores.

Na reportagem, o tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino, confirma que aposta regularmente e que já colocou dinheiro em partidas do sobrinho, porém nega qualquer tipo de favorecimento por meio de informações privilegiadas. Bruno também afirma que ganhou dinheiro com a aposta casada em cartões de Paquetá e Luiz Henrique, a mesma que deflagrou a operação.

O tio e o primo de Lucas Paquetá estão em uma lista de pessoas que são investigadas pela FA. A suspeita é de que cerca de 80 apostadores se beneficiaram dos cartões recebidos pelos jogadores brasileiros.

Punição pesada x impunidade

Por enquanto, o destino dos dois jogadores da seleção brasileira envolvidos no caso pode ser bem diferente. Paquetá é investigado na Inglaterra e deve apresentar sua defesa nos próximos meses; o julgamento está previsto para março de 2025.

Segundo o jornal "The Sun", o brasileiro deve receber uma punição severa — a possibilidade de ser banido do esporte não está descartada.

Luiz Henrique, por sua vez, continua sem ser investigado na Espanha. A Federação Espanhola (RFEF) jamais abriu processo sobre o caso. Há mais de um mês, o UOL tenta contato com a entidade, mas não houve resposta da entidade.

O jogador, hoje no Botafogo, chegou a ser convidado para depor na CPI da Apostas, em 2023, mas alegou estar lesionado e não prestou esclarecimentos.