Estádio do Atlético de Madrid troca de patrocinador e muda de nome, diz jornal

O Cívitas Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, terá um novo nome. O clube madrilenho trocou o patrocinador de sua casa e a Cívitas, antigo dona dos "naming rights" do local, dará lugar à Riyadh Air, companhia aérea saudita, segundo o jornal espanhol Expansión.

De acordo com o veículo, o Atlético de Madrid assinou até 2033 com a empresa de aviação, que agora terá seu espaço no nome do estádio, o Riyadh Air Metropolitano. Além disso, no contrato entre as partes, estaria incluso a criação do Riyadh Air Club, na hotelaria do estádio.

Desde o ano passado, a Riyadh Air é a patrocinadora máster na camisa da equipe masculina do Atlético de Madrid, em um contrato que iria até 2027 e que teria sido assinado por 40 milhões de euros anuais segundo o Expansión.

Agora, com o novo contrato entre as partes, o patrocínio da camisa teria sido incluído no vínculo dos naming rights do estádio, que valeria cerca de 250 milhões e 300 milhões de euros incluindo bônus.