Governo atualiza lista e inclui bets de Corinthians, Juventude e Sport

O Governo Federal publicou, por meio do Ministério da Fazenda, a nova lista de bets que estão regularizadas e, portanto, liberadas para operar.

O que aconteceu

A Esportes da Sorte ganhou autorização estadual. A casa de aposta patrocina Athletico, Bahia, Corinthians e Grêmio na Série A, além do Ceará na Série B.

A empresa faz parte da lista do Rio de Janeiro, ou seja, só pode operar no estado — mas não precisará encerrar suas atividades. Ontem, o site afirmou que havia recebido autorização da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) para atuar.

A Betvip também conseguiu liberação parcial — também do Rio de Janeiro. A empresa é patrocinadora do Sport, que disputa a 2ª divisão nacional.

Por fim, a Stake, patrocinadora do Juventude, entrou na lista nacional — a bet já está apta, portanto, para receber clientes de todas as partes do país.

Entre as casas vinculadas a clubes, a Reals é a única ainda bloqueada. O site mantém relações com o Amazonas e o Coritiba, ambos da Série B.