Endrick volta para "casa" com Seleção buscando sequência como titular

Endrick está se sentindo em casa nesta semana. Isso porque o atacante do Real Madrid se apresentou à Seleção Brasileira e, nesta segunda-feira, treinou na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, matando a saudade de seu antigo clube, antes de entrar em ação pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, na próxima quinta, contra o Chile, em Santiago.

Endrick pôde revisitar os vestiários e todas as modernas instalações da Academia de Futebol, local que até pouco tempo era a "segunda casa" do atacante, que defendeu o Palmeiras até completar maioridade e poder se transferir para o Real Madrid.

Após ser titular na partida contra o Paraguai, em que a Seleção Brasileira saiu derrotado por 1 a 0, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Endrick busca uma sequência como titular do time canarinho aos 18 anos.

Endrick terá Igor Jesus como seu principal concorrente por uma vaga no time titular como centroavante. Como o jogador do Botafogo está sendo convocado pela primeira vez por Dorival Júnior, tudo leva a crer que será o ex-palmeirense que figurará entre os 11 iniciais contra o Chile.

Endrick ainda busca marcar seu primeiro gol em uma competição oficial pela Seleção Brasileira. Embora já tenha balançado as redes três vezes com a Amarelinha, todas elas aconteceram em amistosos, contra Inglaterra, Espanha e México.

Mas, não foi apenas Endrick que pôde matar a saudade da Academia de Futebol. O ex-gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, também esteve presente no CT do clube, agora representando a CBF como gerente de seleções.

Cícero, inclusive, marcou presença no treino da Seleção Brasileira desta segunda-feira, marcando presença na beira do campo ao lado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e do primeiro vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi.