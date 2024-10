Endrick ou Igor Jesus? Atacantes disputam última vaga na seleção

Em participação no Fim de Papo desta terça (8), o repórter Eder Traskini esboçou a provável escalação do Brasil para a partida contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

De acordo com o jornalista, Igor Jesus e Endrick brigam pela última vaga no ataque, uma das poucas dúvidas de Dorival Junior. Traskini destacou que Lucas Paquetá deve atuar em uma nova posição — como segundo volante —, enquanto Raphinha deve assumir a vaga de meia, posição em que ele tem atuado no Barcelona.

Acompanhamos o aquecimento e as informações que chegam [...] é que Igor Jesus deve ser titular. A provável seleção é: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner); André e Lucas Paquetá; Savinho, Rafinha e Rodrygo; Igor Jesus (Endrick). Para posicionar, o Rodrygo jogaria na esquerda, no lugar do Vini Junior, o Rafinha mais centralizado, como camisa 10 - como tem sido no Barcelona - e o Savinho na direita, e o Igor Jesus como 9 ou o Endrick, se ele mudar de ideia. [...] O Lucas Paquetá será recuad para segundo volante, como jogava com o Tite.

Eder Traskini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.