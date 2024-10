Em baixa, São Paulo soma apenas 40% de aproveitamento nos últimos dez jogos

O São Paulo não atravessa bom momento em 2024. O clube paulista sofreu com más atuações nos últimos jogos e teve um desempenho muito abaixo do esperado nesta decisiva da temporada. Nos últimos dez jogos, o Tricolor somou apenas 40% de aproveitamento, foi eliminado de duas competições e oscilou no Campeonato Brasileiro.

No recorte de dez jogos, o São Paulo venceu apenas três, perdeu quatro e empatou outros três. Os triunfos foram contra o Vitória, Cruzeiro e Corinthians - todos pelo Campeonato Brasileiro. As derrotas vieram contra Atlético-MG, Fluminense, Internacional e, mais recentemente, Cuiabá.

Os resultados negativos no período culminaram na eliminação do Tricolor na Copa do Brasil e na Libertadores. Pela copa nacional, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Galo, em pleno Morumbis, e, no duelo de volta, não saiu do zero. Já na competição continental, a equipe paulista empatou em 0 a 0 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, e em 1 a 1, em casa. Nos pênaltis, viu a eficiência do Glorioso prevalecer e deu adeus ao torneio nas quartas de final.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo, atualmente quinto lugar com 47 pontos, viu o Flamengo abrir quatro unidades de vantagem em busca de uma vaga no G4 da competição.

Além disso, a equipe paulista vê outros concorrentes se aproximando. O Inter, por exemplo, que ainda tem um duelo a menos, está só um ponto abaixo do Tricolor. A distância para o oitavo colocado Cruzeiro é de apenas quatro pontos na tabela.

Sendo assim, até mesmo a vaga no G6 está ameaçada. Já eliminado das copas, o São Paulo, portanto, visa melhorar o seu desempenho na reta final para assegurar a classificação à Libertadores. E terá tempo para isso.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.