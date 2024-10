Dorival parece perdido na seleção! Troca o time toda hora, diz Mattos

Em participação no Cartão Vermelho desta terça (8), o colunista Rodrigo Mattos criticou a provável escalação de Igor Jesus como titular da seleção brasileira diante do Chile, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

O comentarista afirmou que esta é mais uma escolha que mostra que Dorival Junior parece perdido no comando da seleção. Mattos entende que faria mais sentido Endrick, por estar sempre na seleção, ser o titular.

Essa coisa do Igor Jesus, parece que [o Dorival] está meio perdido. O Pedro não era convocado, aí foi convocado, chegou e ia treinar de titular até se machucar. Aí, o Igor Jesus é chamado, já entra e aparentemente vai ser titular. Então por que não eram chamados antes? Parece que ele está testando qualquer coisa porque não consegue acreditar no que vinha fazendo. [...] Aí, o Luiz Henrique, que vinha sendo chamado, não é titular, mesmo com a ausência do Vini Junior. [...] Acho que é um sinal de que ele está meio perdido. [...] Nada contra o Igor Jesus, que está em grande fase, mereceu a convocação. Agora, tem um jogador que vai constantemente, o Endrick. Aí, entra o novo e já toma a frente. Não parece ter muita lógica.

Rodrigo Mattos

