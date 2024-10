Dorival "convoca" três jovens da base do Palmeiras para completar treino do Brasil

O técnico Dorival Júnior não se satisfez com os seus 20 jogadores de linha no treino desta terça-feira, primeiro dia em que ele pôde contar com todos os convocados à disposição. O comandante do Brasil chamou outros três jovens das categorias de base do Palmeiras para completar as atividades realizadas na Academia de Futebol, CT do Verdão, visando o confronto com o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O zagueiro Robson, o meio-campista Allan e o atacante Riquelme Fillipi foram os escolhidos para se juntar aos convocados pela Seleção Brasileira na tarde desta terça-feira. Os três, inclusive, foram titulares do time que recentemente se sagrou campeão brasileiro sub-20 em cima do Cruzeiro e um deles, Allan, marcou um gol na vitória por 3 a 0 no jogo de volta da final.

Dos três jovens do sub-20 do Palmeiras que participaram do treino do Brasil, Riquelme Fillipi é o mais badalado. O atacante de 17 anos acumula passagens pelas seleções brasileiras de base, tendo disputado o Mundial sub-17, e já despertou o interesse de clubes europeus pelo seu futebol antes de completar maioridade.

Allan é, dos três jovens palmeirenses, aquele com mais tempo de casa. O meia chegou em 2019 e já se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), do Campeonato Brasileiro Sub-20 (2022 e 2024), da Copa do Brasil Sub-20 (2022) e do Campeonato Paulista Sub-20 (2023), entre outros títulos.

Riquelme Fillipi integrou as categorias de base do Verdão mais tarde, em 2021, vindo do Ibrachina. Desde então, o atacante participou das conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024), Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023), Paulista Sub-20 (2023), Paulista Sub-17 (2022), Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023) e Paulista Sub-15, entre outros títulos.

O último a chegar no clube foi o zagueiro Robson. O defensor assinou com o Verdão em 2024 após chamar atenção pelo Flamengo-SP, de Guarulhos, e foi titular em sua única conquista pelo Palmeiras, o Campeonato Brasileiro sub-20.