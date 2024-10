Dorival comanda 1º treino com Seleção completa após chegada de quarteto

O técnico Dorival Júnior comandou o primeiro treino com a Seleção Brasileira completa nesta terça-feira, na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, dando prosseguimento à preparação para o duelo com o Chile, quinta, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, do Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo Abner, do Lyon, e o atacante Raphinha, do Barcelona, se apresentaram à Seleção Brasileira durante a tarde de segunda-feira, não conseguindo chegar a tempo do primeiro treino do elenco.

Mais uma vez a CBF autorizou a imprensa a acompanhar somente os primeiros 15 minutos da atividade, período em que os jogadores participaram de um circuito físico como aquecimento e, posteriormente, de uma atividade com bola em campo reduzido.

O elenco dividido em quatro equipes. Dois times se enfrentaram em um espaço delimitado, e os outros dois duelaram em outro. O intuito era manter a posse de bola pelo maior espaço de tempo, com apenas dois toques. De um lado, Marquinhos e Raphinha eram os coringas, ou seja, jogavam para ambos os times. Gabriel Magalhães e Luiz Henrique tinham a mesma função do outro.

A atividade também contou com três jogadores do sub-20 do Palmeiras, chamados para completar o treinamento da Seleção Brasileira desta terça-feira: o zagueiro Robson e os meias Allan e o atacante Riquelme Fillipi.

O técnico Dorival Júnior começou a definir nesta terça-feira o time que enfrentará o Chile na próxima quinta, fora de casa. Figurando na quinta colocação das Eliminatórias com dez pontos, somente um a mais que a Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira precisa voltar a vencer urgentemente para evitar que a pressão, que já é grande, tome proporções ainda maiores.

O Brasil encerra a preparação para enfrentar o Chile nesta quarta-feira, pela manhã. No período da tarde a delegação embarca rumo a Santiago para o primeiro dos dois compromissos que terá nesta Data Fifa. Após o duelo em Santiago, Dorival Júnior e seus comandados enfrentarão o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15 de outubro, terça-feira.