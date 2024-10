Corinthians supera Palmeiras nas penalidades e avança às semifinais do Paulista sub-17

O time sub-17 do Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da categoria. Nesta terça-feira, pela partida de volta das quartas de final, no Canindé, o Timão venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4.

Durante o tempo normal, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Antônio Marcos. Na partida de ida, na Fazendinha, o Corinthians se deu melhor, também vencendo por 1 a 0. Assim, o placar agregado ficou empatado em 1 a 1, o que levou o jogo para os pênaltis.

Agora, o Corinthians se junta ao São Paulo, Santos e Ferroviária nas semifinais da competição. Nesta fase, o Timão terá como adversário o Tricolor.

O primeiro tempo começou um pouco travado e, aos poucos, o Palmeiras foi tomando o controle da partida. Na entanto, o Corinthians se encontrou no jogo e passou a aparecer com mais perigo.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Erick Belé quase abriu o placar para o Palmeiras. O garoto arriscou de fora da área e acertou a trave esquerda. O Verdão seguiu dominando e criando boas oportunidades, mas não conseguia balançar as redes.

O Palmeiras, enfim, abriu o placar aos 38 minutos. Isaac fez boa jogada individual pela direita e cruzou na medida para Antônio Marcos, que cabeceou firme para o fundo do gol. Poucos depois, aos 43, o Corinthians ainda acertou uma bola no travessão e quase empatou.

Disputa de pênaltis

Palmeiras: Djhordney, Luis Saboia, Wesley e Antônio Marcos marcaram, enquanto Erick Belé desperdiçou.

Corinthians: Caraguá, Rodrigão, LC, Luiz e Diego marcaram.