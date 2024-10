Corinthians: Investigação aponta para desvio de ingressos do sócio-torcedor

As Comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians apresentaram um relatório que aponta um desvio nas vendas de ingressos do Fiel Torcedor para membros do clube social.

O que aconteceu

Segundo o relatório, 1 em cada 3 ingressos vendidos pelo Fiel Torcedor, atendendo ao benefício para associados na prioridade de compra, vão para não sócios ou pessoas inadimplentes. A média foi de 1.600 ingressos vendidos nesta "pré-venda" nas últimas partidas realizadas na Neo Química Arena.

Do total, 28% não são sócios do clube e outros 4% estão inadimplentes. Ou seja, 32% dos compradores não estão aptos ao benefício. Os números foram apresentados em reunião do CD, na noite da última segunda-feira (7).

Ainda de acordo com o documento, a API do site Fiel Torcedor foi desativada para essa primeira leva de bilhetes a pedido da diretoria. Atualmente, a liberação da venda é feita de forma manual. A Interface de Programação de Aplicativos, a API, é um sistema que identifica os CPFs dos compradores e autoriza o acesso. Os ingressos são comercializados pela OneFan, mas regras são estabelecidas pelo clube.

Após a reunião, Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, criticou a gestão mais uma vez, mas optou por não comentar os assuntos debatidos. Todos os conselheiros precisaram assinar um termo de confidencialidade a pedido do presidente do CD, Romeu Tuma Jr.

Tudo o que eu falei está acontecendo. Essa administração é um escárnio Rubão, ao UOL.

Em contato com a reportagem, o Corinthians disse que não vai se manifestar. Porém, confirmou que a reunião foi suspensa de acordo com o artigo 85 do estatuto, e uma nova será convocada em breve. A ata foi invertida para temas importantes serem abordados primeiro.