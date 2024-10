Chile x Brasil: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira, contra o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília). A Gazeta Esportiva separou algumas informações e curiosidades sobre o confronto.

Ambas as seleções precisam vencer para conseguir subir na tabela. Apesar do aumento no número de times que se classificam à próxima Copa do Mundo, o Chile corre sério risco de não garantir sua vaga. Os donos da casa estão na penúltima colocação, com apenas cinco pontos conquistados em oito jogos.

Por sua vez, o Brasil faz uma campanha muito abaixo para uma Seleção cinco vezes campeã mundial. A equipe de Dorival Júnior está na quinta posição após oito partidas, com dez pontos, oito atrás da líder Argentina.

Jejum chileno de nove anos

O Chile não vence o Brasil há nove anos, desde 2015. Exatamente no dia 8 de outubro daquele ano, os chilenos venceram a Seleção Brasileira por 2 a 0, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. De lá para cá, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com quatro triunfos brasileiros.

Desempenho na última Data Fifa

Nas duas últimas rodadas das Eliminatórias, o Brasil teve uma vitória e uma derrota. A Seleção venceu o Equador por 1 a 0 no estádio Couto Pereira, mas perdeu para o Paraguai em Assunção pelo mesmo placar.

O Chile foi derrotado duas vezes. Primeiro, perdeu por 3 a 0 para a Argentina em Buenos Aires, enquanto em Santiago, foi superado pela Bolívia por 2 a 1.

Nomes conhecidos do Brasileirão

O duelo entre chilenos e brasileiros reunirá diversos nomes conhecidos do Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Chile, estarão presentes Erick Pulgar (Flamengo), Eduardo Vargas (Atlético-MG) e Benjamín Kuscevic (Fortaleza).

Por sua vez, Dorival Júnior convocou Weverton (Palmeiras), Gerson e Fabrício Bruno (Flamengo), além de Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Botafogo).

Último duelo

A última vez que chilenos e brasileiros se enfrentaram terminou com vitória canarinha. No dia 24 de março de 2022, o Brasil venceu o Chile por 4 a 0, no Maracanã, com gols de Neymar, Vinicius Júnior, Philippe Coutinho e Richarlison. O jogo foi válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas daquele ano.