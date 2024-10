CBF temeu hostilidade e trocou CT do Corinthians pelo do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo (SP)

A CBF desistiu de treinar no CT do Corinthians pelo receio de manifestações contra os jogadores da seleção brasileira.

O que aconteceu

A CBF mudou seu planejamento após o litígio com o Corinthians. O Timão subiu o tom por causa da mudança da data da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

A seleção brasileira treinaria no CT Joaquim Grava, do Corinthians, mas alterou o plano e agora trabalha na Academia de Futebol do Palmeiras. O hotel também mudou de Guarulhos para Ibirapuera.

A diretoria de seleções da CBF temeu manifestações de torcedores do Corinthians na chegada e saída do CT. Os corintianos poderiam misturar os assuntos e definir os atletas como alvo.

A CBF crê que o apoio do torcedor antes e depois de cada treino é uma tradição que não pode ser colocada em risco. A confederação imagina um clima melhor no CT do Palmeiras.

Essa decisão partiu da CBF antes mesmo de qualquer retaliação do Corinthians. A diretoria do Timão só foi comunicada e não mostrou resistência.

O Brasil treinou no CT do Palmeiras na última segunda-feira (7) em clima amistoso. A seleção iniciou a preparação para enfrentar Chile e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.