CBF presta homenagem à Seleção de futsal por conquista do Mundial

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira de futsal recebeu uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela conquista do Mundial, no último domingo, no Cazaquistão. Trata-se de um painel com a imagem dos atletas na sede da entidade.

Para conquistar o hexacampeonato, o Brasil passou por Cuba, Croácia e Tailândia na primeira fase. No mata-mata, a Amarelinha superou Costa Rica, Marrocos e Ucrânia até chegar à decisão contra a Argentina.

Na final, a Seleção ganhou o clássico sul-americano por 2 a 1, na Humo Arena, na cidade de Tashkent. Com 100% de aproveitamento, os comandados de Marquinhos Xavier marcaram 40 gols e sofreram seis.

O Brasil teve como destaques Dyego (craque do Mundial) e Willian (melhor goleiro). O título foi responsável por findar o jejum de mais de uma década sem a taça e ampliar a hegemonia na modalidade.

Antes da conquista no Cazaquistão, a Seleção levantou o troféu em cinco ocasiões: 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.