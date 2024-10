Canobbio, do Athletico-PR, confirma falas de Suárez e critica técnico Marcelo Bielsa

Uma onda de críticas está sendo lançada contra Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai. Após sua aposentadoria da seleção, Luís Suárez fez declarações contra o comandante, alegando que os jogadores sequer recebiam um "bom dia" do técnico, que tinha uma relação extremamente fria com o elenco uruguaio. O atacante Canobbio, do Athletico-PR, concordou com o ídolo uruguaio.

Segundo o jogador do clube paranaense, Bielsa chegou a faltar com respeito com o elenco diversas vezes, deixando o ambiente do vestiário ruim.

"Teve muita falta de respeito, constantemente. Eu sou um cara muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi", afirmou Canobbio, em entrevista ao programa uruguaio "Minuto 1".

Ainda segundo o jogador, uma outra situação durante a disputa de terceiro lugar na Copa América foi marcante. Canobbio não concordou com um posicionamento de Bielsa e foi gravado chutando algumas garrafas de água na beira do campo. Na chegada ao Brasil, o atleta não quis falar sobre o assunto, mas como não é mais convocado pelo treinador, resolveu se pronunciar.

"Eu queria conversar e não foi o melhor. Fiquei calado para não manchar o grupo, que veio de um terceiro lugar. Respeitei cada decisão e segui com a minha opinião, fui procurado, mas preferi ficar calado para seguir o meu caminho, mas agora tenho a possibilidade de me expressar", finalizou Canobbio.

Valverde concorda com falas de Suárez

Outro jogador a defender as falas de Luís Suárez foi Federico Valverde, do Real Madrid. Segundo o meio-campista, as declarações do lendário atacante são verdadeiras e passam longe de serem exageradas.

"O que ele (Suárez) disse é tudo verdade. Ele não mentiu ou exagerou em nenhum momento. Acho que falo por mim e por todos os meus companheiros, quando digo que os assuntos devem ser resolvidos no vestiário. Suárez é ídolo de todo Uruguai e não precisa pedir permissão a ninguém para falar o que bem quiser", afirmou Valverde à imprensa local.