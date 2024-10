Brazão assume responsabilidade por derrota do Santos, mas garante: "Não vai me abalar"

Gabriel Brazão assumiu a responsabilidade pela derrota de 3 a 1 do Santos para o Goiás, na última segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro admitiu que falhou nos gols do Esmeraldino, mas garantiu que isso não vai o abalar.

"Peço desculpas à Nação Santista. Não foi uma noite muito agradável para mim. Mas agora já estou pensando no Mirassol, para poder ajudar o grupo. Isso não vai me abalar. Sei o quanto eu sou trabalhador. Saio chateado. Assumo a responsabilidade. Vou trabalhar para ajudar o grupo a voltar a vencer", disse.

"A gente fica chateado. Não foi uma noite especial. Mas estamos junto nessa, do começo ao fim. Vamos conseguir esse acesso e nossos objetivos. Vamos trabalhar essa semana pois temos um jogo importante no sábado", ampliou.

Com o resultado, o Peixe desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B. O clube está em segundo, com 53 pontos, um a menos que o Novorizontino.

O Alvinegro Praiano volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela 31ª rodada. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília).

"Mais uma final. Tratamos todos como uma final. Vai ser um jogo importante. Vamos trabalhar bem para buscar uma vitória diante da nossa torcida", finalizou Brazão.