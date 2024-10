Bolívia x Colômbia: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias

Bolívia e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no estádio Municipal de El Alto, às 17 horas (de Brasília). Confira abaixo algumas curiosidades do confronto.

Tabu



A Colômbia soma 12 jogos de invencibilidade diante da Bolívia. Neste período, foram 9 vitórias dos colombianos e 3 empates.

Mais de 20 anos atrás



A última vitória da Bolívia sobre a Colômbia aconteceu no dia 10 de setembro de 2003. Naquele dia, os bolivianos aplicaram em casa uma goleada por 4 a 0.

Jogo dos opostos



Colômbia e Bolívia apresentam campanhas bem distintas nas Eliminatórias. Os colombianos, ainda invictos, estão em segundo lugar, com 16 pontos. Já os bolivianos estão na oitava colocada, com 9.

No cravo ou na ferradura



Na atual edição das Eliminatórias, a Bolívia ainda não empatou. Em oito jogos, foram três vitórias e cinco derrotas.

Mau desempenho



A Bolívia entrará em campo diante da Colômbia com a pior defesa das Eliminatórias. Até o momento, a equipe sofreu 15 gols em 8 jogos.

Sequência animadora



A Bolívia começou uma série positiva após ser eliminada da Copa América: venceu os últimos dois jogos das Eliminatórias, contra Venezuela (em casa) e Chile (fora).

Mais de 2 anos sem perder



Já a invencibilidade da Colômbia é bem mais significativa. O time não perde desde o jogo contra a Argentina, nas eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.