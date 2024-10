Bia Haddad é eliminada na estreia das duplas em Wuhan

Bia Haddad Maia está fora da disputa de duplas no WTA 1000 de Wuhan. A brasileira foi eliminada nesta terça-feira, ao lado da alemã Laura Siegemund, logo na estreia do evento.

A derrota ocorreu no confronto contra a canadense Leylah Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi. Bia e Siegemund perderam de virada, com parciais de 2/6, 7/5 e 10-6.

Após o resultado, Bia Haddad volta as suas atenções na disputa da chave de simples. Na terceira rodada do torneio em Wuhan, a brasileira irá enfrentar a russa Veronika Kudermetova, 63ª do ranking da WTA.

Bia estreou na chave de simples em Wuhan na segunda rodada. Ela superou nesta segunda-feira a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0.