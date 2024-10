Barcelona e Real Madrid homenageiam Iniesta após anúncio de aposentadoria

O Barcelona e o Real Madrid prestaram homenagens a Andrés Iniesta, nesta terça-feira, depois do meia anunciar sua aposentadoria do futebol na última segunda-feira. O ex-jogador foi revelado nas categorias de base do clube catalão, onde disputou 674 jogos.

"Iniesta, seu futebol será sempre infinito", escreveu o Barcelona em suas redes sociais.

Ao todo, Iniesta conquistou 32 títulos com a camisa do Barcelona, entre eles quatro Ligas dos Campeões, nove vezes o Campeonato Espanhol, seis Copas do Rei e três Mundiais de Clubes. Ainda marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências.

Além do sucesso pelo clube catalão, Iniesta venceu três títulos com a seleção da Espanha. Foi bicampeão da Eurocopa (2008 e 2012) e peça importante na inédita conquista da Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul. Inclusive, o meia marcou o gol do título na decisão diante da Holanda.

Por conta disso, Iniesta também recebeu homenagem do Real Madrid, apesar da rivalidade com o Barcelona.

"Andrés Iniesta enriqueceu o esporte através de seu futebol e de seus valores, além dos inúmeros troféus que conquistou ao longo de sua carreira. Seu gol icônico na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, permanecerá para sempre na memória de todos os torcedores espanhóis. O Real Madrid deseja a ele e à sua família muita sorte neste novo capítulo da sua vida", disse o Real Madrid, nas redes sociais.