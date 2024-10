Após reunião no Conselho, Rubão dispara contra gestão de Augusto Melo no Corinthians: "É um escárnio"

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, disparou contra a gestão de Augusto Melo após a reunião do Conselho Deliberativo realizada na última segunda-feira. O conselheiro vitalício classificou o mandato do ex-aliado como "escárnio" em rápido contato com a imprensa presente no Parque São Jorge.

"Essa administração é um escárnio. Tudo que eu falei que ia acontecer está acontecendo", comentou Rubão, que deixou o cargo de diretor de futebol no começo de maio.

Rubão vem sendo voz ativa nas críticas ao presidente desde que deixou a gestão. Em agosto, após prestar depoimento no DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) por conta do "caso VaideBet", o ex-dirigente disse se preocupar com a entrada do crime organizado no Corinthians.

Rubão foi figura essencial para Augusto Melo durante a campanha eleitoral, especialmente garimpado alianças ao grupo em meio à disputa com o candidato André Negão, que representou a Renovação e Transparência. O conselheiro, nomeado diretor de futebol logo após a eleição, deixou o cargo depois de seguidas divergências com Augusto.

Na reunião da última segunda-feira, conselheiros do Corinthians trataram de alguns temas que cercam a gestão de Augusto Melo, como a alteração no repasse e na comercialização dos ingressos para membros do Fiel Torcedor e a suspeita de contratações de empresas clandestinas para a área de segurança e limpeza.

Outros tópicos geram preocupação nos conselheiros do Corinthians, como os contratos e as ações das empresas de consultoria (Ernst & Young e Alvarez & Marsal) e a iniciativa unilateral da diretoria referente à medida cautelar judicial, que poderia ser o início de um processo de recuperação judicial.

O não cumprimento de obrigações estatutárias e o caminho pelo qual a diretoria pretende seguir para encontrar soluções sobre as dívidas do clube são mais dois temas que estão causando impacto nas discussões internas.

O mesmo Conselho Deliberativo deve receber nas próximas semanas o parecer da Comissão de Ética de Disciplina sobre o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que já enviou à Comissão sua defesa das acusações citadas. A expectativa é de que o Conselho Deliberativo vote o impeachment do mandatário em novembro, caso o rito siga dentro de uma normalidade dos prazos.