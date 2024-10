Aguero cobra Barcelona na Justiça por R$ 18 milhões em salários não pagos

O ex-atacante Sergio Aguero está processando o Barcelona por uma dívida no pagamento de seu salário. A informação é dos jornais espanhóis Mundo Deportivo e Marca.

O que aconteceu

O argentino cobra R$ 18 milhões (3 milhões de euros) do Barça na Justiça espanhola. O processo foi informado pelo clube em seu relatório financeiro da temporada 2023/24.

Aguero afirma que o time catalão deve tal valor pela rescisão do contrato devido à sua aposentadoria por problema cardíaco, em 2021. Ele sofreu uma arritmia em campo no jogo contra o Alavés, em sua quinta partida pela equipe, e precisou pendurar as chuteiras precocemente.

O ex-atacante, que havia assinado contrato por duas temporadas, reivindica o pagamento do salário referente ao primeiro ano do acordo. Ele abriu mão do que receberia na temporada seguinte quando se aposentou.

O Barcelona iria pagá-lo por meio do seguro de jogadores, mas o débito não foi quitado. A seguradora se recusou a arcar com os custos, alegando que ele já tinha problemas cardíacos antes de assinar com o Barça. O estafe de Aguero nega a versão, sustentando que a arritmia que o aposentou foi em outra parte do coração, diferentemente da que havia sofrido no passado.

Aguero quer um acordo extrajudicial com o Barça para escapar dos holofotes. Ele estaria disposto a aceitar um parcelamento da dívida em até cinco anos. Ainda não há julgamento nem audiência. Houve um ato de conciliação no último mês de junho, mas o caso não teve um desfecho.