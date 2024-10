Agora aposentado, Iniesta revela desejo de se tornar treinador no futuro

Após 22 anos de uma linda carreira, Andrés Iniesta decidiu se aposentar do futebol profissional aos 40 anos. Entretanto, o craque espanhol não quer deixar o esporte que mudou sua vida e revelou que está fazendo cursos para virar treinador, com o grande objetivo de treinar o Barcelona, o clube de sua vida.

"O futebol tem sido a minha vida. Vou ver o que fazer no dia de amanhã, mas preciso passar pelas categorias de base, um legado que gostaria de continuar mantendo e já estou iniciando o curso de treinador e quero continuar por lá. Sei que sou bastante teimoso e espero continuar nesse caminho indo bem. Tenho orgulho de ter lutado e trabalhado até a última gota e o último dia em que fui jogador de futebol. Não ter desistido me deixa muito feliz. Gostaria de voltar ao Barça, mas quando eu puder estar lá e que seja bom eu estar lá", afirmou Iniesta em um evento para cerca de 500 pessoas.

Apesar de expressar o desejo de treinar o Barcelona, o lendário jogador exaltou o início de trabalho do alemão Hansi Flick, afirmando que quer que o treinador permaneça na Catalunha por muito tempo.

"Espero que Hansi Flick esteja aqui por muito tempo, pois isso significará que nosso clube alcançou muitos sucessos. Ainda não fiz a primeira aula, mas o objetivo é ser treinador", finalizou o jogador.

A carreira de Iniesta

Revelado nas categorias de base do Barça, Iniesta se tornou um dos grandes nomes da história do clube catalão. Ao todo, realizou 674 jogos, marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências. Além disso, ganhou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, nove Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e sete Supercopas da Espanha.

Por sua seleção, Iniesta também teve uma passagem de sucesso. O ex-atleta conquistou pela equipe nacional a Copa do Mundo de 2010, primeira e única da história do país, além da Eurocopa de 2008 e 2012.

O último time defendido por Iniesta foi o Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos. O meio-campista chegou à equipe no meio de 2023 e jogou por lá durante uma temporada.

Antes disso, estava no futebol japonês, onde atuou pelo Vissel Kobe por cinco anos, de 2018 até 2023. No time asiático, conquistou uma liga nacional, uma Copa do Imperador e uma Supercopa Japonesa.