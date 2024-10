Acordo faz Vasco se sentir seguro mesmo 'à venda' com falência da 777

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os detalhes do processo de falência da 777 Partners cada vez mais vem à tona. Segundo reportagem do site norueguês "Josimar Football", a "A-CAP" — seguradora que tomou o controle dos ativos da companhia norte-americana — colocou os clubes e demais bens da companhia à venda. O UOL, porém, apurou que o Vasco sente-se seguro por causa de um acordo feito entre as partes que obriga a empresa a consultar e obter uma anuência do Cruz-maltino em qualquer negociação.

O que aconteceu

Vasco e 777 Partners haviam entrado em um processo de arbitragem na Fundação Getúlio Vargas (FGV). O clube e a empresa já haviam indicado seus árbitros e faltava apenas a escolha do terceiro, em comum acordo.

A A-Cap, porém, assumiu o controle dos ativos da 777 e chegou a um acordo com o Vasco. Na tratativa, ficou estabelecido uma suspensão por 90 dias da arbitragem para dar tranquilidade na resolução dos imbróglios.

Com este acordo, a A-CAP é obrigada a avisar ao Vasco sobre qualquer negociação. Além disso, uma eventual transação precisa ter a anuência do Cruz-maltino, situação que o deixa seguro judicialmente mesmo com as notícias mais recentes.

Clubes, iate e jatinho à venda

A "A-CAP" colocou todos os clubes da 777 Partners à venda. Além do Vasco, fazem parte do portifólio da empresa Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star (França), Melbourne Victory (Austrália) e Sevilla (como sócia minoritária).

Um luxuoso iate e um jatinho particular da companhia também estão à venda pela seguradora. A embarcação está no valor de US$ 1,8 milhão (R$ 9,8 milhões) e a aeronave por US$ 20 milhões (R$ 109 milhões).

Ainda segundo a "Josimar Football", a A-CAP tem encontrado dificuldades para vender os clubes. Há um processo movido pelo fundo inglês "Leadenhall" contra a dissipação de ativos da 777. Caso a ação seja acatada, a seguradora pode ser impedida de negociar as equipes.

A reportagem ainda destaca que a 777 foi despejada de seu escritório em Miami (EUA) por falta de pagamento. Outros processos milionários movidos por empresas estão sendo feitos na Justiça com acusações de fraudes e calotes.

Pedrinho: 'É difícil achar investidor'

Pedrinho classificou a relação do Vasco com A-CAP "muito boa". O presidente do Vasco, no entanto, admitiu que não tem sido fácil achar um investidor para adquirir a SAF do clube. Além disso, o dirigente salienta uma cautela que tem sido adotada para que o Cruz-maltino não corra novamente o mesmo risco que correu com a 777 Partners.