Veja números de Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo convocado para Seleção Brasileira

Fabrício Bruno foi convocado por Dorival Júnior para representar a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro soma bons números pelo Flamengo ao longo da atual temporada.

São 46 partidas pelo time em 2024, com um gol, 91% de acerto no passe, 259 ações defensivas, 211 bolas recuperadas, 157 cortes e apenas cinco dribles sofridos, segundo dados do Sofascore.

Desta forma, Fabrício Bruno é o líder em ações defensivas e cortes do Flamengo no ano.

Apesar dos bons números na temporada, o zagueiro vem amargado a reserva nos últimos jogos. O defensor, aliás, nem sequer atuou desde que Filipe Luís assumiu o comando da equipe carioca. A sua última atuação foi no empate de 0 a 0 com o Peñarol, no dia 26 de setembro, pela volta das quartas de final da Libertadores.

O atleta do Rubro-Negro foi selecionado por Dorival Júnior após lesão sofrida por Éder Militão, que pertence ao Real Madrid.

O Brasil encara o Chile na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), fora de casa, pela nona rodada das Eliminatórias. Já na terça-feira, dia 15, o desafio é contra o Peru, pela 10ª rodada. O embate será no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45.

Na atual edição do torneio, a Amarelinha soma três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Seleção ocupa a quinta colocação da tabela, com 10 pontos conquistados, oito a menos que a Argentina, que lidera.