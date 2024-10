Seleção inicia preparação para enfrentar Chile e Peru sem quatro jogadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

A seleção brasileira iniciou a preparação para enfrentar Chile e Peru com 19 jogadores.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior não teve os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral-esquerdo Abner Vinicius e o atacante Raphinha no treinamento desta segunda-feira (17), no CT do Palmeiras.

O quarteto chegará ainda nesta e trabalhará em campo na terça, quando Dorival terá força máxima pela primeira vez. O último treino antes de enfrentar o Chile ocorrerá na quarta-feira. O Brasil jogará diante dos chilenos na quinta, em Santiago, e do Peru, terça, no Mané Garrincha.

A imprensa só viu o aquecimento, onde Dorival Júnior não deu qualquer pista do time titular.

A tendência é que o Brasil mude o jeito de jogar nas Eliminatórias e tenha Lucas Paquetá como segundo volante, sistema utilizado por Tite na Copa do Qatar.

A comissão técnica fará testes para sanar algumas dúvidas, como Alex Telles ou Abner Vinicius na lateral esquerda, quem será o meia e se o time terá um centroavante fixo.

Uma provável escalação é: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner Vinicius); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Endrick (Bruno Guimarães ou Andreas Pereira).

Alison, Bremer, Éder Militão, Guilherme Arana e Vini Jr foram cortados por lesão. Weverton, Beraldo, Fabricio Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira são os substitutos.