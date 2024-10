Times cariocas dominam seleção da 29ª rodada do Brasileirão, e Corinthians é o único paulista

A seleção da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro foi divulgada e é dominada por representantes do futebol carioca. O Corinthians é a única equipe paulista na escalação, com Yuri Alberto.

Na última quinta-feira, o Fluminense recebeu o Cruzeiro e venceu por 1 a 0 graças às defesas do goleiro Fábio, selecionado para o time da rodada.

No sábado, Botafogo e Flamengo também venceram suas partidas. O Glorioso bateu o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0 com gol decisivo de Igor Jesus, em boa fase e convocado para a Seleção Brasileira. Savarino, que deu a assistência para o gol, e Bastos acompanham o atacante como representantes do time carioca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileira?o (@brasileirao)

Já o Mengão é a equipe que mais possui nomes na relação. Ayrton Lucas, autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Bahia, Wesley, Gerson e o técnico Filipe Luís são os representantes rubro-negros na seleção.

Entre os times paulistas, o Corinthians foi o único com um representante no time ideal, com Yuri Alberto. O centroavante marcou os dois gols do Timão no empate em 2 a 2 contra o Internacional, no sábado.

Por fim, Wagner Leonardo (Vitória), Fausto Vera (Atlético-MG) e Alan Patrick (Internacional) completam a escalação.

Confira a seleção da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: Fábio (Fluminense)



Defesa: Wesley (Flamengo), Bastos (Botafogo), Wagner Leonardo (Vitória) e Ayrton Lucas (Flamengo)



Meio-campo: Gerson (Flamengo), Fausto Vera (Atlético-MG), Savarino (Botafogo) e Alan Patrick (Internacional)



Ataque: Yuri Alberto (Corinthians) e Igor Jesus (Botafogo)



Técnico: Filipe Luís (Flamengo)