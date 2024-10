Sport x Ceará: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Sport e Ceará entram em campo nesta segunda-feira pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da TV Brasil, na televisão aberta, do Canal Goat, no YouTube, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Sport - 47 pontos em 28 partidas - iniciou a rodada em 3º lugar.



Ceará - 45 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada em 5º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Felipe e Lucas Lima; Wellington Silva, Barletta e Gustavo Coutinho.



Técnico: Pepa.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Tchoca, Matheus Felipe e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.



Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, com os assistentes Tiago Gomes da Silva e Ricardo Junio de Souza.