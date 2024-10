Sport marca no fim, supera Ceará e assume a terceira posição da Série B

Nesta segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu o Ceará na Ilha do Retiro e venceu por 2 a 1. Os gol dos mandantes foram marcados por Chrystian Barletta e Wellington Silva, enquanto Erick Pulga diminuiu.

Com o resultado, o Leão da Ilha, que retornou ao seu estádio após dez meses, ultrapassou o Mirassol e assumiu a terceira colocação, com 50 pontos. Apesar do time paulista ter a mesma pontuação, apresenta saldo de gols inferior. Do outro lado, o Ceará ficou estacionado em sétimo, com 45 somados. Se vencesse, ultrapassaria o Sport e entraria no G4.

O Leão retorna aos gramados na próxima sexta-feira, quando encara o Novorizontino pela 31ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Já o Ceará recebe a Ponte Preta no sábado (12), também pela 31ª rodada. Desta vez a partida acontece às 17h, na Arena Castelão.

Os gols

O placar foi aberto pelo Sport, aos 15 minutos da etapa final, com Chrystian Barletta, ex-Corinthians. Lucas Lima fez boa jogada individual, invadiu a grande área e cruzou na cabeça do atacante, que apenas desviou para o fundo das redes.

O Ceará buscou o empate aos 33, com Erick Pulga. O jogador aproveitou a sobra na área e finalizou no alto da meta, sem chances de defesa para Caique França.

Até que Wellington Silva finalizou firme e deu a vitória ao Sport, já nos acréscimos.